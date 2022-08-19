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Власти Запорожья заявили о нормальном уровне радиации в Энергодаре

Член ВГА Рогов: ЗАЭС в результате обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации нормальный
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил член главного совета администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

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«Прилетов» на территорию АЭС не было, но еще вся ночь впереди, никто не знает, что взбредет в голову киевскому режиму. Обстановка на атомной станции спокойная. Смена работает. Уровень радиации в норме», — сказал он.

Ранее в этот день власти Энергодара после полуночи сообщили, что вооруженные формирования киевского режима возобновили огонь по одному из районов в Энергодаре.

Местных жителей призывали переместиться в безопасное место, а также оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.

Накануне поздно вечером сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел жилых районов Энергодара Запорожской области.

По словам Рогова, ВСУ выпустили по Энергодару не менее семи снарядов.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 18 августа ВСУ нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару.

Накануне стало известно, что ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару, где располагается Запорожская АЭС. 16 августа украинские боевики снова нанесли артиллерийский удар по городу.

Рогов не исключил, что целью обстрелов была провокация, направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где находились съемочные группы иностранных телеканалов.

В тот же день Рогов рассказал, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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