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Сестра главы КНДР отвергла предложение Южной Кореи по денуклеаризации

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Фото: TASS/JORGE SILVA/POOL
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Сестра северокорейского лидера, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Ё Чжон дала понять Южной Корее, что режим КНДР не примет предложения помочь Пхеньяну улучшить его экономику в обмен на шаги по денуклеаризации. Об этом сообщает в пятницу, 19 августа, агентство Yonhap.

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«Не знаю, с какими еще наглыми идеями они придут к нам в следующий раз, но проясню, что мы никогда не будем иметь с этим дело», — приводятся в статье слова сестры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ким Ё Чжон назвала инициативу президента Республики Корея Юн Сок Ёля «верхом глупости». Кроме того, она отметила, что его слова являются копией подхода бывшего консервативного правительства Ли Мён Бака, получившего название «Видение 3000: денуклеаризация и открытие»

Ким Ё Чжон напомнила, что данный подход уже претерпевал неудачу.

«Хотя он может постучать в дверь с каким-нибудь масштабным планом в будущем, поскольку его «смелый план» не сработает, мы ясно даем понять, что не будем сидеть с ним лицом к лицу», — добавила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК.

Ранее, 17 августа, на пресс-конференции по случаю 100 дней с его вступления в должность президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что намерен сначала дождаться результатов денуклеаризации полуострова, а потом согласен экономически поддержать Пхеньян. Он подчеркнул, что республика не будет давить на КНДР.

8 августа посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора указал на то, что военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield могут послужить поводом для мобилизации ядерных сил сдерживания КНДР.

Ранее, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к проведению седьмого ядерного испытания. Он назвал ядерную программу страны незаконной.

До этого, 24 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость наращивать оборонный потенциал страны, для того чтобы противостоять вмешательству извне.

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