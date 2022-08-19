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Politico: Госдеп выразил опасения из-за намерения признать Россию спонсором терроризма

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Государственный департамент США неофициально дал понять конгрессу, что решение о признании России страной — спонсором терроризма может обернуться серьезными проблемами. Об этом сообщает 18 августа газета Politico.

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Госдеп, отмечается в статье, выразил опасения по поводу того, что, если соответствующая законодательная инициатива будет принята, Россия может не выполнить свою часть сделки, разрешающей судам с зерном покидать порты Украины.

Отмечается, что конгресс может вынести на обсуждение вопрос о признании России спонсором терроризма в сентябре.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов назвал прискорбными американо-российские отношения. Тем временем, по его мнению, без взаимодействия Москвы и Вашингтона невозможно решить глобальные проблемы.

11 августа политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative заявил, что попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена на получение собственной выгоды и не имеет под собой оснований.

Ранее, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если американские законодатели объявят РФ страной — спонсором терроризма, это повлечет за собой разрыв дипотношений с США.

До этого, 28 июля, американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.

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