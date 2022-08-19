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ОСК усилит финконтроль за судостроительными контрактами

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) запустит отдельную программу финансового контроля за судостроительными контрактами. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе компании.

«Компетенции, которые обеспечивают экономический суверенитет, мы обязаны держать в стране»
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов — о будущем отечественного судостроения

«В соответствии с указаниями главы государства ОСК совместно с Минпромторгом организована работа по финансовому аудиту как уже заключенных договоров, так и новых контрактов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что новые контракты не будут заключаться без получения независимой технико-экономической экспертизы.

В компании считают, что программа повышенного финансового контроля за гражданскими заказами позволит исключить возникновение задолженностей у предприятий, входящих в ОСК.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы ОСК Алексея Рахманова на заключенные убыточные контракты. Он напомнил, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной.

До этого, 29 июня, Рахманов сообщил о строительстве на данный момент 54 судов и кораблей — военных и гражданских.

Между тем глава ОСК 15 июня спрогнозировал, что трех лет будет достаточно для восстановления российского судостроения и развития собственных компетенций после введения санкций против России. Он подчеркнул, что Россия живет в санкционном режиме с 2014 года, поэтому к сложностям после введения нынешних санкций сфера судостроения уже была подготовлена. Рахманов отметил, что на сегодняшний день корпорация ведет себя крайне прагматично.

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