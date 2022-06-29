Рахманов рассказал о строительстве 54 судов и кораблей на ОСК

На предприятиях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в настоящее время строятся 54 судна и корабля — военные и гражданские. Об этом сообщил 29 июня генеральный директор госкомпании Алексей Рахманов.

Он отметил, что в этом году 28 из них уже будут сданы в эксплуатацию — 19 судов и 9 кораблей.

«Чтобы понять наши планы, нужно пройти по Неве в сторону Адмиралтейских верфей, Балтзавода. Там вы увидите и наш ледокол «Урал», который готовится в сдаче в конце этого года, и платформу «Северный полюс», которая уйдет с первой экспедицией в конце этого года. И подводные лодки, и гражданские суда, и рыболовецкие суда, часть из которых в ближайшее время будут приняты в эксплуатацию заказчиками», — рассказал он журналистам.

Он также рассказал, что в этом году ОСК передаст Военно-морскому флоту России две подводные лодки. Одна подлодка уже передана досрочно, отметил Рахманов.

При этом, о каких именно подлодках идет речь, глава ОСК не уточнил.

«А это увидите и услышите», — заверил Рахманов.

18 июня Рахманов рассказал, что выручка ОСК в 2021 году составила 375 млрд рублей. Он пояснил, что основную часть выручки (70%) составляет гособоронзаказ, 21% — гражданское судостроение, остальное — военно-техническое сотрудничество.

14 июня Рахманов рассказал, что авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав флота после ремонта и модернизации в первом квартале 2024 года. Крейсер находится на ремонте и модернизации после пожара, который случился на корабле в декабре 2019 года.