Путин поспорил с главой ОСК о Родине и финансах

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова на заключенные убыточные контракты. В ходе совещания по судостроению в четверг, 18 августа, глава государства напомнил, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной.

Слова Путина стали ответом на заявление главы ОСК о том, что «сначала Родина, потом уже финансы».

«Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот, нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины», — подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание на то, что важно грамотно решать за короткие сроки формальные вопросы, которые связаны с заключением контракта.

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