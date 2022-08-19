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В США испугались последствий признания России спонсором терроризма

Politico: Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае признания России спонсором терроризма
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Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов
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Госдепартамент США предупредил конгресс о проблемах в случае признания России спонсором терроризма. Об этом сообщает 18 августа газета Politico.

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«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — говорится в статье.

Отмечается, что Госдеп опасается, что включение России в список государств — спонсоров терроризма поставит под угрозу сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты.

Уточняется, что в таком случае под сомнением окажется факт выполнения российской стороной своей части продуктовой сделки, заключенной в Стамбуле.

Ранее, 14 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что в США хорошо понимают: в случае если конгресс объявит РФ «страной — спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно забыть.

Между тем, как заявил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями», администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Он отметил, что демократы могут выступать с различными «абсолютно безответственными» инициативами, включая и предложение о признании РФ спонсором терроризма.

Ранее, 28 июля, указывалось, что американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.

Страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

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