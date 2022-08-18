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МИД РФ заявил о применении ядерного арсенала только в качестве ответа

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Россия применит ядерный арсенал только в качестве ответа на аналогичные действия. Об этом 18 августа заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно. Прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо когда само существование государства поставлено под угрозу», — заявил он на брифинге.

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16 августа министр обороны России Сергей Шойгу назвал ложью сообщения о планах РФ использовать ядерное оружие на Украине. Он заявил, что в этом нет никакой необходимости.

Москва неоднократно говорила об отсутствии планов использовать ядерное оружие в ходе спецоперации. Так, 19 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения на Украине, напомнив, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

А 18 мая вице-премьер Юрий Борисов отметил, что, согласно российской ядерной доктрине, Москва может нанести только ответный удар. По его словам, государство не пойдет на крайние меры, если не будет вынуждено защищаться.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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