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Шойгу назвал ложью сообщения о планах РФ применить ядерное оружие на Украине

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом заявил 16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Он также указал, что распространяющаяся в ряде западных СМИ информация о якобы готовящемся Россией ударе по Украине является ложью. По его словам, в этом нет никакой необходимости.

«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе спецоперации российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», — подчеркнул Шойгу на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Министр обороны отметил, что главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Он также указал, что их использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами и они «определены в руководящих документах, открытых для широкого ознакомления».

Москва неоднократно говорила об отсутствии планов использовать ядерное оружие в ходе спецоперации. Так, 19 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения на Украине, напомнив, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

А 18 мая вице-премьер Юрий Борисов отметил, что согласно с российской ядерной доктрине, Москва может нанести только ответный удар. По его словам, государство не пойдет на крайние меры, если не будет вынуждено защищаться.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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