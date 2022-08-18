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Минюст предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Министерство юстиций РФ предложило запретить аресты предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой тяжести. Законопроект с соответствующими изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс размещен для общественного обсуждения, сообщили в ведомстве 18 августа.

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«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением случаев, когда он нарушил ранее избранную меру пресечения, пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда», — говорится в сообщении.

Также в проекте предусмотрено сокращение максимального срока предварительного следствия по таким делам с 12 до шести месяцев.

Кроме того, следователи обязаны будут получать согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в экономических преступлениях.

Дата начала общественного обсуждения назначена на 18 августа, окончание обсуждения — 1 сентября.

Уточняется, что проект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

Ранее в этот день председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что большинство предпринимателей в России избегают лишения свободы за уголовные преступления. Так, по его словам, в 2021 году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы было назначено только 9% осужденных.

Глава государства 22 июля поручил правительству РФ и Верховному суду внести поправки в законодательство, обеспечивающие частичную декриминализацию нарушений предпринимателей, а также предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.

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