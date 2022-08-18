Минюст предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести
Министерство юстиций РФ предложило запретить аресты предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой тяжести. Законопроект с соответствующими изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс размещен для общественного обсуждения, сообщили в ведомстве 18 августа.
«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением случаев, когда он нарушил ранее избранную меру пресечения, пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда», — говорится в сообщении.
Также в проекте предусмотрено сокращение максимального срока предварительного следствия по таким делам с 12 до шести месяцев.
Кроме того, следователи обязаны будут получать согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в экономических преступлениях.
Дата начала общественного обсуждения назначена на 18 августа, окончание обсуждения — 1 сентября.
Уточняется, что проект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.
Ранее в этот день председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что большинство предпринимателей в России избегают лишения свободы за уголовные преступления. Так, по его словам, в 2021 году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы было назначено только 9% осужденных.
Глава государства 22 июля поручил правительству РФ и Верховному суду внести поправки в законодательство, обеспечивающие частичную декриминализацию нарушений предпринимателей, а также предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.