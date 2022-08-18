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Более 90% предпринимателей избегают лишения свободы

Председатель Верховного суда России Лебедев: более 90% предпринимателей избегают лишения свободы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Большинство предпринимателей в России избегают лишения свободы за уголовные преступления. Об этом 18 августа заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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«Верховный суд России осуществляет мониторинг практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных», — приводит его слова РАПСИ.

По его словам, Верховный суд РФ выступает с инициативой о введении в стране института уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.

«Реализация этой законодательной инициативы будет способствовать более широкому применению мер, альтернативных уголовному наказанию», — отметил Лебедев.

22 июля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Верховному суду внести поправки в законодательство, обеспечивающие частичную декриминализацию нарушений предпринимателей. Также он предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.

4 июля «Известия» получили в распоряжение законопроект, предусматривающий пересмотр параметров определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198 и в 199 статьи УК — они регулируют деятельность ИП и организаций.

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