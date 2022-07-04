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В РФ могут пересмотреть параметры экономических статей УК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России могут пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. Это следует из законопроекта, который имеется в распоряжении «Известий».

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Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов) внесут на отзыв в правительство на днях, сообщил «Известиям» сенатор Иван Абрамов (ЛДПР). В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198 и в 199 статьи УК — они регулируют деятельность ИП и организаций.

Размер ущерба влияет на тяжесть назначаемого наказания осужденному. Например, по статье 199 УК за уклонение от уплаты налогов в крупном размере 15–45 млн рублей сейчас грозит лишение свободы на срок до двух лет, а если ущерб для казны превысил 45 млн рублей — особо крупный размер — до шести лет заключения. Эти пороги, как и остальные, предлагается увеличить вдвое — до 30 и 90 млн соответственно. Инициатива, по словам сенатора, разработана для восстановления баланса между тяжестью правонарушения и наказанием в сфере экономических преступлений.

«Параметры определения крупного и особо крупного ущерба не менялись с 2003 года, несмотря на накопленную за 19 лет инфляцию, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — В итоге тяжесть наказания за ряд преступлений в нынешних реалиях выглядит просто несоразмерной».

На эту проблему обратил внимание и президент, выступая на ПМЭФ-2022. Владимир Путин призвал пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса с учетом, по крайней мере, инфляции в 50%, начиная с 2016 года. Этим обусловлены и параметры, заложенные в законопроекте, указано в пояснении к инициативе.

Помимо повышения порога крупного и особо крупного ущерба, президент призвал декриминализировать ряд других составов экономических преступлений — например, пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу, а также для продления сроков предварительного следствия. Кроме того, он потребовал «не подводить под статью» бизнес, который работает без лицензий после их отзыва западными партнерами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не особо крупный: в РФ могут пересмотреть параметры экономических статей УК»

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