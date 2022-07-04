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Не особо крупный: в РФ могут пересмотреть параметры экономических статей УК

Необходимость нововведений авторы поправок связывают с накопленной инфляцией
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России могут пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. Это следует из законопроекта, который имеется в распоряжении «Известий». Согласно документу, порог этих показателей предлагается увеличить в два раза. Изменения необходимы с учетом накопленной инфляции, пояснил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Ранее, в ходе ПМЭФ, пересмотреть параметры экономических статей призвал президент РФ Владимир Путин: по его мнению, они уже устарели. Во фракциях Госдумы и экспертном сообществе предложение в целом поддержали, но призвали пристально следить за его влиянием на показатели преступности.

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Накопленные проценты

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов) внесут на отзыв в правительство на днях, сообщил «Известиям» сенатор Иван Абрамов (ЛДПР). В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198-ю и 199-ю статьи УК (они регулируют деятельность ИП и организаций).

Размер ущерба влияет на тяжесть назначаемого наказания осужденному. Например, по ст. 199 УК за уклонение от уплаты налогов в крупном размере 15–45 млн рублей сейчас грозит лишение свободы на срок до двух лет, а если ущерб для казны превысил 45 млн рублей (особо крупный размер) — до шести лет заключения. Эти пороги, как и остальные, предлагается увеличить вдвое — до 30 млн и 90 млн соответственно. Инициатива, по словам сенатора, разработана для восстановления баланса между тяжестью правонарушения и наказанием в сфере экономических преступлений.

Не особо крупный
мужчина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Параметры определения крупного и особо крупного ущерба не менялись с 2003 года, несмотря на накопленную за 19 лет инфляцию, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — В итоге тяжесть наказания за ряд преступлений в нынешних реалиях выглядит просто несоразмерной».

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На эту проблему обратил внимание и президент, выступая на ПМЭФ-2022. Владимир Путин призвал пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса с учетом по крайней мере инфляции в 50% начиная с 2016 года. Этим обусловлены и параметры, заложенные в законопроекте, указано в пояснении к инициативе.

Помимо повышения порога крупного и особо крупного ущерба президент призвал декриминализировать ряд других составов экономических преступлений, например пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу, а также для продления сроков предварительного следствия. Кроме того, он потребовал «не подводить под статью» бизнес, который работает без лицензий после их отзыва западными партнерами.

Снижение давления

В ЛДПР принципиально поддерживают общий тренд на декриминализацию экономических преступлений, сообщил «Известиям» зампред комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов. Сегодня, по его мнению, это вдвойне актуально.

Не особо крупный
кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Надо обеспечить максимальную свободу предпринимателям от различного административного давления, — сказал политик. — Особое давление на бизнес создается при помощи угроз уголовного преследования, которые в настоящее время очень легко провоцируются со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, при этом указанные отдельные представители используют очень низкие количественные показатели размера ущерба для возникновения оснований для уголовной ответственности.

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Единороссы и справедливороссы в целом поддержали проект. Как подчеркнул Артем Кирьянов (ЕР), повышение порога крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК не означает освобождения от ответственности, поэтому резкого повышения преступности в этой сфере, по его мнению, ожидать не стоит. Однако при реализации законопроекта все же необходимо пристально следить за показателями уклонения от налогов, сказал «Известиям» Федот Тумусов (СР). Если число преступлений резко вырастет, то возможна повторная корректировка законодательства.

В КПРФ в свою очередь отметили, что послабления касаются прежде всего крупных игроков рынка. По словам депутата Сергея Обухова, сейчас необходимо не забывать прежде всего про малый и средний бизнес, а также широкие слои населения.

— Предлагаемые изменения касаются очень немногих. Просто представьте себе уклонение гражданина от налогов на сумму 27 млн рублей. Даже если это за три года по ставке 15% для крупных инвесторов, это налог с дохода в 5 млн рублей в месяц. То же касается организаций: недоплата взносов в фонды в размере 60 млн рублей, — это удел крупного бизнеса. Намного насущнее сегодня вопросы поддержки малых, средних организаций, в том числе НКО и повышение социальных гарантий для широких слоев населения, — сказал он «Известиям».

Не особо крупный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Послабления для бизнеса, по словам адвоката Марии Ярмуш, актуальны не только из-за накопленной инфляции, но и из-за масштабных санкций.

— Не так давно вводились моратории на проверки из-за пандемии. Проверяющие органы, законодательная и исполнительная власть заметили, что нарушений больше не стало, — напомнила юрист. — Предлагаемое нововведение благоприятно скажется на бизнес-климате в стране. Если при реализации проекта не будут появляться новые схемы по уклонению от уплаты налогов, то возможны и новые послабления для бизнеса.

«Известия» направили запросы в профильные ведомства.

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