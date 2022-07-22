Путин поручил частично декриминализировать нарушения предпринимателей

Президент России Владимир Путин предложил правительству РФ и Верховному суду внести поправки в законодательство, обеспечивающие частичную декриминализацию нарушений предпринимателей.

Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, прошедшего 15–18 июня, опубликованных на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений, предусматривающих полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности (в том числе связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации), за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы», — сказано в поручении.

Также Путин предложил пересмотреть основания для заключения под стражу предпринимателей.

Ответственными за исполнение поручений указаны премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

4 июля «Известия» получили в распоряжение законопроект, предусматривающий пересмотр параметров определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198 и в 199 статьи УК — они регулируют деятельность ИП и организаций.