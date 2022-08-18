В Литве и Латвии могут остановить производство из-за цен на электроэнергию

В Литве и Латвии на фоне предельных цен на электроэнергию может прекратиться производство на предприятиях, проблемы со сбытом возникли из-за поднявшейся себестоимости продукции. Об этом главы профильных конфедераций балтийских республик рассказали LRT в четверг, 18 августа.

Цены на электричество для жителей Литвы, Латвии и Эстонии в среду, 17 августа, достигала потолка биржи Nord Pool, в течение часа была зафиксирована рекордная цена €4 за киловатт-час.

«Евро за киловатт-час — уже была космическая цена, потом было два евро — это тоже космос. Четыре евро — это сверхабсурдно. В таком случае хочется остановить всё производство и оставить его в свободном режиме <…>. Если производственная технология позволит это сделать, поскольку есть такие области производства, например химическая, где производство не очень-то и можно остановить», — цитирует литовская национальная телерадиокомпания главу конфедерации промышленников Литвы Видмантаса Янулявичюса.

Он подчеркнул, что проблему для промышленного производства создает высокий рост себестоимость продукции, а стоимость для клиентов повысить невозможно, так как она зафиксирована в контрактах.

«С такими ценами на электричество мы не можем продать свою продукцию. Промышленные предприятия раньше платили за электричество 7–10 евроцентов за киловатт-час без НДС. <…> Представьте, что подорожание идет в десятки раз, то есть мы должны вдвое поднимать цену на продукцию, но мы не можем этого сделать, поскольку договоры заключены на год», — высказался Янулявичюс.

11 июля на предприятии Elektrum Lietuva отметили, что в Литве электроэнергия в июне подорожала на 35%, в Латвии — на 33%, в Эстонии — на 15%. Директор Elektrum Lietuva Мартинас Гиги считает, что подорожание прежде всего обусловлено ростом цен на энергетические продукты.

20 мая Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение вступило в силу 22 мая. Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией.

В прошлом году Литва импортировала из РФ 17% электроэнергии, которая нужна для внутреннего потребления.

20 мая литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис выразил надежду на приход страны к энергетической независимости за счет местного производства зеленой энергии.

Но эксперты настроены в отношении зеленой энергетики скептически. 6 апреля они предрекли коллапс производству Европейского союза (ЕС), если поставки российского газа прекратятся: падение выплавки стали ожидается на 50%, а выпуска меди и алюминия — на 60–80%. Проседания также можно будет ждать в химиндустрии, бумажной и стекольной промышленности и других отраслях.

В апреле российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Российской Федерацией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Повсеместно поднимаются цены, растет инфляция. По словам главы государства, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.