Литва прекратила импорт российской электроэнергии

Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Данное решение, принятое 20 мая минэнерго балтийской республики, вступило в силу 22 мая.

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuv. — Ред.), прекращается», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией, пишет «Газета.Ru».

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В минувшем году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.

20 мая министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что надеется на приход страны к энергетической независимости за счет местного производства зеленой энергии.

Однако эксперты настроены на победу зеленой энергетики скептически. Так, 6 апреля они предрекли коллапс производству Евросоюза (ЕС) в случае приостановки поставок российского газа: падение выплавки стали ожидается на 50%, а выпуска меди и алюминия — на 60–80%. Проседания также можно будет ждать в химиндустрии, бумажной и стекольной промышленности и других отраслях.