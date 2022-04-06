Эксперты предрекли коллапс производству ЕС в случае приостановки поставок газа

Евросоюзу придется использовать атомные электростанции, чтобы выдержать энергокризис и отказаться от российских ресурсов, заявляли в Европарламенте в конце марта. ЕС также планирует введение энергетических санкций против России, в том числе в отношении экспорта газа из Москвы, а также собирался заместить как минимум часть поставок газа из РФ с помощью альтернативных экспортеров, например, США. Однако, даже если планы Вашингтона по замещению российского газа в альянсе реализуются, поставки составят не более 10% от российских до конца года. «Известия» выяснили, какие производства могут встать в Европе без газа из Российской Федерации.

Откуда в Европе газ

Финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, а ранее и председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков, сообщили «Известиям», что в настоящее время около 40% импортируемого в страны Евросоюза газа поступает из России.

По словам Корнейчука, между 27 государствами ЕС существует значительная неоднородность в потреблении газа. Так, Австрия и Словакия получают природный газ исключительно из России. Из всего импортируемого природного газа российские поставки в Венгрию и Финляндию составляют 80%, в Германию — порядка 42%, в Италию — 40%, в Нидерланды — 30%, во Францию — около 20%. А, например, Испания не импортирует голубое топливо из РФ.

Лидерами по закупкам российского газа трубопроводным транспортом в 2021 году являлась Германия, которая приобрела 48,2 млрд куб. м газа и Италия — 29 млрд куб. м.

Основной сферой применения природного газа в мире является тепло и электроэнергетика, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Газ часто используется в качество резервного источника энергии для «зеленой» энергетики — возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на основе энергии ветра, солнечных батарей и других видов альтернативной энергии.

Промышленность, которой необходим газ

Однако электроэнергетика — не главная сфера применения российского природного газа в Европе, рассказал Корнейчук. Основным потребителем по-прежнему остается промышленность. Газ — один из ключевых видов сырья в нефтехимической промышленности. В настоящее время для электрогенерации на газовых электростанциях используется порядка 20% поступающего российского газа.

«Замена газовых электростанций на ВИЭ уже показала свою низкую эффективность в условиях холодной зимы и климатических катаклизмов. Принятая Еврокомиссией стратегия перехода Европы на ВИЭ к 2050 году предполагает полный отказ от угольной генерации тепла и атомной энергетики. Источником перехода на этот период был принят природный газ, поставляемый в том числе и из России, а в последующем водород, получаемый из природного газа», — рассказал аналитик.

Он выразил мнение, что отказ от поставок российского газа «отбросит страны ЕС в XIX век по технологиям получения электроэнергии» и заставит отказаться от программы декарбонизации экономики. Работу химических, цементных, сталелитейных и стекольных заводов в Германии придется остановить, констатировал он.

Химическая индустрия и производство удобрений

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал, что первой в Евросоюзе без российского газа встанет химическая индустрия — вернее, она начала вставать еще в 2021 году, когда занимающиеся производством/поставками удобрений компании Yara International, Fertiberia и CF Industries принялись сокращать выпуск минеральных удобрений из-за высоких цен на природный газ.

Он предположил, что сбыта у европейских химических предприятий, держащихся сейчас на плаву, не будет и им придется прекращать работу.

«Прекращение поставок голубого топлива из России так взвинтит на его цены, что минеральные удобрения станут в буквальном смысле слова палладиевыми. Учитывая разворачивающуюся сейчас в Европейском Союзе весеннюю посевную кампанию, можно с полным основанием прогнозировать ее срыв — аграрии попросту не смогут покупать минеральные удобрения по заоблачным ценам», — спрогнозировал эксперт.

В результате, по его словам, предстоящей осенью резко упадут урожаи выращиваемых сельскохозяйственных культур, приведя к подорожанию изготавливаемых из них кормов и продуктов питания.

«Производство минеральных удобрений упадет до минимума, одновременно, рухнет выпуск фармацевтических препаратов, срикошетив по медицине Европейского Союза. Добавим к этому обвал производства пластмасс и иных химических соединений, получаемых из природного газа и имеющих различные сферы применения, начиная от строительства и заканчивая автомобилестроением, и станет ясно, как им придется нелегко», — добавил он.

Как полагает Корнейчук, крупнейший в мире химический концерн BASF в немецком Людвигсхафене даже частично не сможет продолжить работу без газа из РФ. В конце марта концерн заявлял о невозможности заменить российский газ в короткие сроки в случае остановки поставок.

«Прекращение поставок газа из России приведет к падению ВВП Германии — локомотива европейской экономики — не менее чем на 6% и вызовет рецессию», — подчеркнул он.

Черная и цветная металлургия

В числе пострадавших отраслей, по словам Хазанова, окажется черная и цветная металлургия. Хотя выплавка чугуна основана на коксе, тем не менее отказ от природного газа приведет к повышению его стоимости. Газ используется в доменных печах как попутное топливо.

Электрогенерация же для нужд черной металлургии в ЕС в значительной степени основывается на сжигании голубого топлива, поэтому падение выплавки стали ожидается на 50%, полагает эксперт.

В цветной же металлургии значение природного газа более существенно, соответственно, можно ожидать сокращения выпуска меди и алюминия на 60–80%, добавил он.

Грузоперевозки, нефтепереработка, бумажная и стекольная промышленность

Финансовый аналитик Высшей школы управления финансами рассказал, что прекращение импорта российских энергоносителей поставит малый и средний бизнес в европейских странах на грань банкротства. Так, в Австрии возникнет риск уничтожения собственной промышленности и связанных с ней рабочих мест. В Италии остановится металлургическая промышленность, электроэнергетика, нефтехимическая и автомобильная промышленность как наиболее зависимые от поставок российских энергоресурсов.

Европе, по словам Корнейчука, придется полностью отказаться от использования природного газа на транспорте, включая автомобильный и водный сектор — бункеровка морских и речных судов.

Корнейчук отметил, что Европа в 2021 году импортировала из России порядка 200 млрд куб. м природного газа, из которых на ФРГ приходилось порядка 155 млрд кубометров, что составляло 40% от общего количества потребляемого газа в стране.

Производство нефтепродуктов в Германии по данным на 2020 год составляло порядка 120 млн т. В структуре производства преобладали: дизельное топливо (31,3% в 2018 году), бензин (19,3%), печное топливо (10,1%), нафта (6,3%), авиакеросин (5,1%), мазут (5,1%), битум (4,1%).

Основным источником энергии для работы предприятий нефтепереработки является природный газ. Отказ от его поставок приведет к остановке производства бензина, авиатоплива, дизеля и мазута и вызовет новый виток кризиса в стране, считает аналитик. Цена бензина на заправках ФРГ уже превысил €2,5 за литр, при том что необходимое его количество отсутствует на всех АЗС, добавил он.

К началу посевной компании в аграрном секторе сельскохозяйственные машины будут ощущать нехватку топлива, что вызовет рост цен на сельхозпродукцию. Большинство хлебопекарен могут остановятся либо из-за отсутствия газа, либо от непомерно высокой цены на него, и осенью батон хлеба может стоить уже €10, считает специалист.

Корнейчук рассказал, что стекольная промышленность Германии обеспечивает работой 54 тыс. граждан. На территории страны функционирует около 400 предприятий таких предприятий, годовой оборот которых составляет более €8 млрд. В основном они производят листовое стекло, стеклянные пустотелые изделия, стекловолокна и специальное стекло. Печи, используемые для производства этих изделий, работают на природном газе.

Говоря о бумажной промышленности, специалист отметил, что она является энергоемкой и также использует природный газ. Высокая стоимость сырья и энергии негативно сказывается на финансовых результатах деятельности предприятий, указал он.

Учитывая, что экономика ФРГ является локомотивом экономики ЕС, кризис в германском производстве спровоцирует системный кризис экономики всей Еврозоны, заключил финансовый аналитик.

Ранее во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт газа из России. По ее словам, введение эмбарго на его поставки не остановит спецоперацию Москвы в Донбассе, а лишь «повысит цену продолжению конфликта».

В минувшие выходные газета FT сообщила со ссылкой на источники, что послы Евросоюза рассмотрят 6 апреля новые ограничения в отношении российского импорта энергоносителей. Однако опрошенные «Известиями» эксперты говорили о невыгодности для Европы введения санкций в отношении российского экспорта газа. А возможный запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель.

5 апреля замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что пятый пакет санкций Брюсселя в отношении России будет направлен против сфер торговли, транспорта и угля. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Также альянс запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Запретят и участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и любую финподдержку для российских государственных органов.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».