Цены на электроэнергию в Литве в июне поднялись на треть

В Литве электроэнергия в июне подорожала на 35%, рассказали на предприятии Elektrum Lietuva в понедельник, 11 июля.

«Средняя цена электроэнергии в июне в Литве была на 35% выше по сравнению с маем и составила €223,16 за 1 МВт», — подчеркивает компания.

По данным Elektrum Lietuva, цены на электроэнергию понимались и в других странах Балтии.

«В Латвии средняя цена возросла на 33%, в Эстонии — на 15%», — отметили на предприятии.

Директор Elektrum Lietuva Мартинас Гиги считает, что подорожание прежде всего обусловлено ростом цен на энергетические продукты.

«Дополнительным фактором стало снижение производства электроэнергии на 18%», — пояснил он.

20 мая Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение вступило в силу 22 мая. Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией.

В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.

20 мая министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что надеется на приход страны к энергетической независимости за счет местного производства «зеленой» энергии.

Однако эксперты настроены на победу «зеленой» энергетики скептически. Так, 6 апреля они предрекли коллапс производству Евросоюза (ЕС) в случае приостановки поставок российского газа: падение выплавки стали ожидается на 50%, а выпуска меди и алюминия — на 60–80%. Проседания также можно будет ждать в химиндустрии, бумажной и стекольной промышленности и других отраслях.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.