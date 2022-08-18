Реклама
Прямой эфир
Армия
Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Мир
МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Мир
В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию
Мир
Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении
Мир
В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Общество
Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года
Мир
США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
Экономика
Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару

Два человека погибли в ДТП с загоревшимся погрузчиком на Вологодчине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина и подросток погибли в результате ДТП с участием колесного погрузчика в Вологодской области. Транспортное средство загорелось.

Авария произошла днем 17 августа на автодороге Мякса – Хантаново. По данным правоохранительных органов, 43-летний мужчина допустил съезд погрузчика в кювет. Транспортное средство опрокинулось и загорелось, пишет ИА FlashNord.

Сам водитель и его 16-летний пассажир скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.

В Ростовской области 10 августа водитель грузовика допустил выезд на встречную полосу и врезался в легковушку. Второй автомобиль загорелся, в нем находились пять человек, которые погибли на месте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022