Два человека погибли в ДТП с загоревшимся погрузчиком на Вологодчине
Мужчина и подросток погибли в результате ДТП с участием колесного погрузчика в Вологодской области. Транспортное средство загорелось.
Авария произошла днем 17 августа на автодороге Мякса – Хантаново. По данным правоохранительных органов, 43-летний мужчина допустил съезд погрузчика в кювет. Транспортное средство опрокинулось и загорелось, пишет ИА FlashNord.
Сам водитель и его 16-летний пассажир скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.
В Ростовской области 10 августа водитель грузовика допустил выезд на встречную полосу и врезался в легковушку. Второй автомобиль загорелся, в нем находились пять человек, которые погибли на месте.