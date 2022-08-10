Пять человек погибли в результате ДТП в Ростовской области

Пять человек, включая ребенка, погибли в результате аварии на дороге Волгодонск — Зимовники в Ростовской области. Об этом в среду, 10 августа, сообщает Dontr.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в Зимовниковском районе на 20 км автодороги в 21:05 мск. По информации в публикации, водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в легковое авто.



Вторая машина загорелась после столкновения, в ней же и находились пять человек, которые погибли на месте. В районе происшествия работают пожарные в составе четырех человек и одной единицы техники от МЧС. Как сообщил «Интерфакс», прокуратура области организовала проверку, на месте работает прокурор района.

Ранее днем в Дальнегорске (Приморский край) столкнулись легковая Toyota Sai и минивэн Toyota LiteAce. В результате пострадали три человека.