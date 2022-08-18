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Китай призвал Вашингтон отказаться от торговых переговоров с Тайванем

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Министерство иностранных дел Китая в четверг, 18 августа, призвало США отменить запланированные на начало осени торговые переговоры с Тайванем. Пекин расценивает подобные действия как поддержку сепаратизма, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга.

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

«Мы решительно против того, чтобы какая бы то ни было страна <…> проводила официальные переговоры с Тайванем, нацеленные на заключение торгово-экономического соглашения», — пояснил позицию дипмиссии Вэньбинь.

По его словам, Вашингтон под предлогом сделки направляет «неверный сигнал» тайваньским сепаратистам.

Информация о планах Белого дома и Тайбэя инициировать торговое соглашение появилась накануне на сайте торгового представительства США.

На переговорную повестку вынесут обсуждение повышения уровня торговли между некрупными и средними по масштабу предприятиями, цифровой торговле, созданию больших возможностей для сотрудничества в сфере сельского хозяйства и многое другое.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на активные призывы КНР воздержаться от подобного шага. Свой визит Пелоси назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

Китай неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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