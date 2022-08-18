США и Тайвань начнут переговоры по торговле в начале осени

Вашингтон и Тайбэй в среду, 17 августа, договорились о начале торговых переговоров. Они должны пройти в первых числах наступающей осени, сообщается на сайте торгового представительства США со ссылкой на заместителя представителя Сару Бьянку.

«Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения обязательств высокого уровня и значимых результатов, охватывающих 11 торговых областей в рамках переговорного мандата, которые помогут построить более справедливую, процветающую и устойчивую экономику XXI века», — приводятся в сообщении слова Бьянки.

На переговорную повестку вынесут обсуждение повышения уровня торговли между некрупными и средними по масштабу предприятиями, цифровой торговле, созданию больших возможностей для сотрудничества в сфере сельского хозяйства и многое другое. Всего планируется затронуть 11 взаимовыгодных вопросов.

16 августа официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем аккаунте в Twitter пост, в котором высмеял представления властей США об их действиях на международной арене.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.