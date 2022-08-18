Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожской области пригласили генсека ООН посетить регион
Мир
В Киеве допустили намерение Турции и ООН убедить Зеленского сдаться
Мир
Британцы потребовали увеличить выплаты на содержание украинских беженцев
Мир
Экстрадированный в США Дубников освобожден из-под стражи
Мир
Глава МИД Японии вручил Биллу Гейтсу орден восходящего Солнца
Мир
МИД РФ обвинил канадские СМИ в отрицании преступлений Киева
Мир
Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации ВСУ на Запорожской АЭС
Мир
В США объяснили невведение Индией санкций против РФ «странным уважением»
Мир
В Запорожье началось формирование армии добровольцев для борьбы с ВСУ
Общество
Ветер продолжит нести дым из Рязанской области в Москву еще два дня
Мир
Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции
Мир
Reuters сообщило о страхе Запада вводить новые санкции против России
Сюжет:

США и Тайвань начнут переговоры по торговле в начале осени

0
Фото: TASS/EPA/RITCHIE B. TONGO
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон и Тайбэй в среду, 17 августа, договорились о начале торговых переговоров. Они должны пройти в первых числах наступающей осени, сообщается на сайте торгового представительства США со ссылкой на заместителя представителя Сару Бьянку.

Дразнить дракона: что доказал Китай ракетными стрельбами у Тайваня
И какими вооружениями пригрозила острову Поднебесная на беспрецедентных учениях

«Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения обязательств высокого уровня и значимых результатов, охватывающих 11 торговых областей в рамках переговорного мандата, которые помогут построить более справедливую, процветающую и устойчивую экономику XXI века», — приводятся в сообщении слова Бьянки.

На переговорную повестку вынесут обсуждение повышения уровня торговли между некрупными и средними по масштабу предприятиями, цифровой торговле, созданию больших возможностей для сотрудничества в сфере сельского хозяйства и многое другое. Всего планируется затронуть 11 взаимовыгодных вопросов.

16 августа официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем аккаунте в Twitter пост, в котором высмеял представления властей США об их действиях на международной арене.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022