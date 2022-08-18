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Москву накрыли гарь и смог. Главное

В Москве второй день подряд ощущается запах гари
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Фото: ТАСС/Пресс-служба департамента ГОЧСиП
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С утра среды 17 августа жители Москвы жалуются на смог и гарь, окутавшие улицы. Они вызваны лесными пожарами, бушующими в соседних регионах. Очевидцы размещают публикации в социальных сетях.

Последствия пожаров ощутили на себе, в частности, москвичи на юге, юго-востоке и северо-западе города. Сообщается, что запах гари уже достиг и некоторых северных районов. Подробнее о ситуации в столице — в материале «Известий».

Откуда запах гари в Москве

По словам синоптиков, главный источник дыма — возгорания в лесах Рязанской области. Также предполагается, что ветер несет запах гари от пожаров во Владимирской области и подмосковном Орехово-Зуево. В МЧС заверили, что на территории самой столицы возгораний нет. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

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В районы возгораний уже направлены силы для тушения пожаров — 78 единиц техники, в том числе три специальных самолета и два вертолета. Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве. Мониторингом занимаются филиалы Центра гигиены и эпидемиологии в Москве, проверяющие воздух на расширенный перечень веществ.

Гидрометцентр России продлил в столице «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне жары. Он продлится до 18:00 18 августа. Температура воздуха местами достигает +30…+31 градуса.

Также из-за высокого класса пожарной опасности на востоке Московской области ограничено пребывание жителей в лесах.

Когда запах гари уйдет из Москвы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что приносящий запах ветер продлится еще двое суток. Специалист спрогнозировал, что направление ветра будет сохраняться еще 36–48 часов. Он также уточнил, что на какое-то время воздух в столице останется загрязненным частицами гари. В свою очередь, в Министерстве экологии и природопользования Московской области уточнили, что запах будет чувствовать еще несколько дней из-за жары и безветрия.

17 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что жара в столице спадет к концу недели. Температура воздуха понизится до +25 градусов.

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