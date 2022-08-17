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Польская компания PGNiG взяла кредит в €1 млрд на покупку газа

Польская компания PGNiG взяла кредит в €1 млрд на покупку газа из-за отсутствия поставок из России
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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Польская нефтегазовая компания PGNiG взяла кредит на сумму более €1 млрд для закупки природного газа в преддверии зимы. Об этом 17 августа сообщает Bankier.

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Отмечается, что компания «заключила с Банком национального хозяйства (BGK) кредитный договор на сумму 4,8 млрд злотых». Договор заключен на два года.

Уточняется, что кредит потребовался в условиях отсутствия поставок газа из России. Также в концерне отметили, что предпринимаются «дальнейшие шаги по увеличению доступных источников финансирования».

О том, что «Газпром» полностью приостановил поставки PGNIG в связи с отсутствием оплаты за газ рублях, стало известно 27 апреля. При этом в российской компании напомнили, что Польша является транзитным государством, и добавили, что в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Как отмечал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в беседе с «Известиями», у Варшавы и так были планы по отказу от голубого топлива из РФ к концу 2022 года. Также он спрогнозировал большие проблемы у Польши зимой, это зависит от того, получится ли покупать этот энергоресурс из РФ реверсом.

При этом, как стало известно позже, 5 августа, Польша наряду с Венгрией выступила против решения Евросоюза о сокращении потребления газа на 15%. Несмотря на это ЕС официально принял соответствующее решение, поскольку для этого необходимо было получить поддержку простого большинства, или 15 голосов из 37 входящих в союз стран.

До этого, 23 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

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