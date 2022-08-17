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Жители Нарвы возложили цветы к постаменту демонтированного танка Т-34

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Фото: vk.com
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Жители Нарвы возложили цветы и свечи к постаменту, с которого накануне убрали танк-памятник Т-34, посвященный советским воинам, освобождавшим Прибалтику от фашистов. Глава оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс рассказал о том, что ночь в Нарве после демонтажа памятника прошла спокойно.

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«На самом деле ночь прошла относительно спокойно. Занимались обычными вызовами. На месте нарвского танка собралось довольно много людей, активность пошла на спад после часа ночи, и затем стало довольно тихо», — заявил он в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR в среду, 17 августа.

Кирсс подчеркнул также, что «за разные нарушения» были задержаны 11 человек. Освободят их после соответствующих процедур.

По информации Кирсса, вечером 16 августа на месте демонтированного памятника собралось 50–60 человек, уточнил телеканал «Звезда». Полиция к этому времени уже работала в штатном режиме.

«Люди были, в общем, настроены спокойно», — заключил он.

Днем ранее памятника Т-34 перенесли из Нарвы в военный музей под открытым небом в Виймси. Перенос начался утром во вторник. Территорию вокруг памятника оцепила полиция, был введен комендантский час.

6 августа стало известно, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле памятника танку Т-34 для защиты от сноса.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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