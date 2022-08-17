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Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о холокосте

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Фото: Global Look Press/dpa/Wolfgang Kumm
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Власти ФРГ вызвали главу представительства палестинской администрации после заявления лидера Палестины Махмуда Аббаса, сравнившего атаки на его государство со стороны Израиля с холокостом. Об этом 17 августа заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.

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«Ведомство федерального канцлера сегодня утром вызвало главу палестинского представительства в Берлине, в ходе этой встречи советник по внешней политике канцлер недвусмысленно передал это заявление. Канцлер (ФРГ Олаф Шольц. — Ред.) ожидает от главы палестинской администрации признания без каких-либо оговорок единичного характера Холокоста», — заявил Хебештрайт.

По его словам, бестактность Аббаса «бросает черную тень» на сотрудничество ФРГ и истеблишментом Палестины.

Президент Палестины Махмуд Аббас 15 августа в ходе совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине сравнил действия Израиля с 1947 года с холокостом. Главе Палестины задали вопрос о том, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ Аббас заявил, что «с 1947 года по настоящее время Израиль совершил 50 массовых убийств в палестинских деревнях и городах <…> 50 массовых убийств, 50 холокостов».

Позже за это высказывание его подвергли критике и ему пришлось извиниться, назвав холокост «гнусным преступлением в современной истории человечества».

15 августа спецпредставитель израильского МИДа Алон Лави заявлял, что Израиль открыт для переговоров с Палестиной, но арабская сторона отказывается от диалога.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» (организация запрещена в России) Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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