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Глава ОПЕК отметил роль РФ в поддержании стабильности на рынке нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия сыграла крайне важную роль в поддержании стабильности на нефтяном рынке. Об этом заявил 17 августа генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

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«Россияне сыграли критически важную роль в поддержании стабильности рынка», — цитирует главу ОПЕК агентство Bloomberg.

Руководитель также отметил, что участие России в ОПЕК+ не станет препятствием для диалога с США.

Аль-Гайс добавил, что ОПЕК всегда старалась отвечать потребностям рынка, но говорить о том, примет ли она решение о дальнейшем повышении добычи на встрече представителей ее стран-участниц 5 сентября в Вене, пока рано. При этом, отвечая на вопрос о том, ожидает ли глава ОПЕК визита вице-премьера РФ Александра Новака в столицу Австрии, он посоветовал спросить об этом у Новака лично.

Ранее в среду генсек организации заявил, что цены на газ и нефть в мире поднимаются не из-за стран ОПЕК, а из-за дефицита инвестиций в нефтегазовой отрасли. Накануне на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м. По консервативным оценкам, при сохранившейся тенденции цены могут превысить $4 тыс.

12 августа стало известно, что азиатские покупатели скупили огромный объем дешевой американской нефти, что повысило вероятность падения спроса на ближневосточную нефть. Уточнялось, что южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы в августе закупили около 16 млн баррелей нефти в США.

10 августа обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Россия одерживает победу на рынке энергоресурсов. Журналист отметил, что страна, несмотря на введенные против нее санкции, смогла в полном объеме восстановить свои темпы добычи нефти, а ее доходы от продаж ресурса даже после введения весенних скидок остаются рекордными.

8 августа Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров сообщило, что государства на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. Так, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня. Впервые с апреля закупила партию черного золота марки Urals и Испания: поставка была произведена из Казахстана.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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