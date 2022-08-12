Азиатские покупатели начали скупать дешевую нефть из США

Азиатские покупатели скупили огромный объем дешевой американской нефти, что повысило вероятность падения спроса на ближневосточную нефть. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает Bloomberg.

По данным издания, южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы в августе закупили около 16 млн баррелей нефти в США. Это вдвое больше, чем за тот же период в июле, и чуть меньше среднего месячного объема за первые пять месяцев 2022 года.

Ранее в августе Саудовская Аравия рекордно повысила цену на нефть для Азии. Тем не менее, издание добавляет, что королевство установило более низкие, чем ожидалось, цены на часть своей нефти, чтобы оставаться конкурентоспособным по отношению к другим игрокам рынка, например, США.

Однако, как отмечает Bloomberg, американская нефть всё равно обходится дешевле, даже с учетом фрахта и логистики.

10 августа сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются на 1% на фоне ожиданий статистики по запасам данного вида топлива в США. По оценке Американского института нефти (API), запасы в США за неделю по 5 августа выросли на 2,2 млн баррелей. Аналитики ждут повышение запасов только на 0,1 млн баррелей.

Ранее, в июле. глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что США не намерены продавать нефть из своих стратегических запасов осенью, после того как истечет установленный президентом страны Джо Байденом срок в полгода.

18 июня министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в эфире телеканала CNN заявила о том, что власти США призывают членов ОПЕК нарастить нефтедобычу для того, чтобы сбить рекордные цены на нефть.

2 июня члены ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи договорились увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с. Согласно утвержденному графику, Саудовская Аравия могла добывать в июле 10,833 млн б/с, такая же квота была у России. Для ОАЭ разрешенный уровень добычи на июль составил 3,127 млн б/с, для Ирака — 4,58 млн б/с, Кувейта — 2,768 млн б/с.

В конце марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что альянс должен сыграть в этом ключевую роль.