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Нефть дешевеет на 1% на ожиданиях вокруг поставок

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Мировые цены на нефть днем в среду, 10 августа, снижаются на 1% на фоне ожиданий возобновления поставок российской нефти в Европу, а также в ожидании статистики по запасам данного вида топлива в США.

Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти
Когда и на каких условиях возобновится транзит

Так, около 14:00 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,27%, до $95,09 за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,29%, до $89,33.

Ранее в среду Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и словацкой Slovnaft за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию. Информацию передал советник президента российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

Накануне, 9 августа, российская компания «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Данную информацию также подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия. При этом венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита.

Инвесторы также ожидают публикацию еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США, которая обновится вечером 10 августа. По оценке Американского института нефти (API), запасы в стране за неделю по 5 августа выросли на 2,2 млн баррелей. Аналитики ждут повышение запасов только на 0,1 млн баррелей.

27 июля глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что США не намерены продавать нефть из своих стратегических запасов осенью, после того как истечет установленный президентом страны Джо Байденом срок в полгода.

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