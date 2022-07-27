США оценили планы по продаже нефти из резервов по истечению установленного срока
США не намерены продавать нефть из своих стратегических запасов осенью, после того, как истечет установленный президентом страны Джо Байденом срок в полгода. Такое заявление сделал во время брифинга глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, который транслировал YouTube-канал PBS NewsHour.
«По состоянию на сегодняшний день мы не намерены продолжать заниматься этим. Нам нужно, чтобы частный сектор пришел и обеспечил добычу [нефти]. У нас есть этот ресурс, и он играет важную роль, но он не предназначался в качестве постоянного решения», — сказал Диз в ответ на вопрос журналистов о том, планируют ли власти США продавать по 1 млн баррелей нефти в сутки после истечения обозначенного Байденом срока.
31 марта Джо Байден заявил, что на протяжении ближайшего полугода США ежедневно будут высвобождать из стратегических резервов нефти в размере 1 млн баррелей. Свое решение американский лидер обосновал тем, что высвобождение углеводородов из стратегических запасов страны поможет увеличить предложение на рынке нефти, которое стабилизирует растущие цены.
1 июня Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Таким образом, американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё сильнее растут.
12 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что американские власти опасаются роста цен на нефть до отметки в $140 за баррель из-за введенных ранее антироссийских санкций. В минфине рассчитали, что введение санкций против российской нефти без попыток зафиксировать уровень цен на энергоресурсы приведет к удорожанию до $140 за баррель с нынешних $100.