Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России предложили ввести социальный налоговый вычет работающим пенсионерам
Мир
Эрдоган заявил о желании РФ сотрудничать с производителем Bayraktar
Мир
Серия взрывов прогремела в Херсоне
Наука
Госдеп назвал неожиданностью намерение России выйти из программы МКС
Мир
Силы республик Донбасса и РФ взяли под контроль населенный пункт Новолуганское
Мир
Борис Джонсон вручил Зеленскому премию за лидерство имени Черчилля
Общество
Число курсирующих между Калининградом и другими регионами РФ судов увеличат
Мир
Украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки
Мир
Французы стали чаще отказываться принимать у себя беженцев с Украины
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Сочи
Мир
Украинский «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям

США оценили планы по продаже нефти из резервов по истечению установленного срока

0
Фото: REUTERS/Adrees Latif
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не намерены продавать нефть из своих стратегических запасов осенью, после того, как истечет установленный президентом страны Джо Байденом срок в полгода. Такое заявление сделал во время брифинга глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, который транслировал YouTube-канал PBS NewsHour.

Вместо эмбарго: как Запад хочет ограничить прибыль РФ от продажи нефти
Эксперты сомневаются в осуществимости этих замыслов

«По состоянию на сегодняшний день мы не намерены продолжать заниматься этим. Нам нужно, чтобы частный сектор пришел и обеспечил добычу [нефти]. У нас есть этот ресурс, и он играет важную роль, но он не предназначался в качестве постоянного решения», — сказал Диз в ответ на вопрос журналистов о том, планируют ли власти США продавать по 1 млн баррелей нефти в сутки после истечения обозначенного Байденом срока.

31 марта Джо Байден заявил, что на протяжении ближайшего полугода США ежедневно будут высвобождать из стратегических резервов нефти в размере 1 млн баррелей. Свое решение американский лидер обосновал тем, что высвобождение углеводородов из стратегических запасов страны поможет увеличить предложение на рынке нефти, которое стабилизирует растущие цены.

1 июня Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Таким образом, американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё сильнее растут.

12 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что американские власти опасаются роста цен на нефть до отметки в $140 за баррель из-за введенных ранее антироссийских санкций. В минфине рассчитали, что введение санкций против российской нефти без попыток зафиксировать уровень цен на энергоресурсы приведет к удорожанию до $140 за баррель с нынешних $100.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022