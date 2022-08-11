Bloomberg назвало Россию победителем на энергетических рынках
Россия одерживает победу на рынке энергоресурсов. Такое мнение 10 августа высказал обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.
Журналист отметил, что страна, несмотря на введенные против нее санкции, смогла в полном объеме восстановить свои темпы добычи нефти, а ее доходы от продаж ресурса даже после введения весенних скидок остаются рекордными.
Расчет Запада на изоляцию России на мировом рынке также не оправдался, так как она смогла найти новых покупателей и теперь сотрудничает с Ближним Востоком и Азией. Важным показателем сотрудничества этих регионов с российской стороной Блас назвал отказ блока ОПЕК+ прерывать свои контакты и координацию с государством, что свидетельствует о сохранении влияния Москвы в этой организации.
Помимо экономического прогресса Россия также добилась успехов в политике, так как введенные против нее западные санкции не только не оказали никакого влияния, но и поставили Запад в еще большую зависимость от российских энергоресурсов.
«Победа на нефтяном рынке означает, что [президент РФ Владимир] Путин может позволить себе отказаться от доходов, ограничив продажу природного газа в Европу, оказывая давление на Берлин, Париж и Лондон, которые готовятся к резкому повышению розничных цен на энергоносители и потенциальному дефициту, который может привести к нормированию этой зимой. Москва зарабатывает так много денег на продаже нефти, что может себе позволить ограничить поставки сырой нефти и в страны Восточной Европы», — подытожил обозреватель.
8 августа Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров сообщило, что государства на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. Так, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня. Впервые с апреля закупила партию черного золота марки Urals и Испания: поставка была произведена из Казахстана.
На следующий день материал Bloomberg прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, заявив, что Евросоюз будет сквозь пальцы смотреть на исполнение своих ограничений и закупать российскую нефть, перегруженную в третьих странах, в том случае, если в регионе будет наблюдаться дефицит энергоресурсов.
6 августа газета The Economic Times рассказала о том, что Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию. Произошло это благодаря скидкам на российские энергоресурсы, что сделало их более привлекательными на мировом рынке.
Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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