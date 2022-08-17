Глава Крыма Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе

В Джанкойском районе сохраняются риски новых взрывов после детонации боеприпасов. Об этом 17 августа рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть существуют риски возгорания и детонации», — сказал он.

Глава региона отметил, что последняя детонация на месте происшествия была зафиксирована в среду примерно в 08:15–08:20.

Аксенов также рассказал, что к тушению пожаров привлекут авиацию, которая сбросит воду из Северо-Крымского канала. Ожидается, что к 14:00 по местному времени возгорания будут ликвидированы.

Ранее в этот день глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко рассказала, что разрывы боеприпасов прекратились.

Утром 16 августа на территории временного склада военной части рядом с Джанкоем произошло возгорание. За ним последовала детонация хранившихся боеприпасов. В Министерстве обороны РФ заявили, что причиной происшествия стала диверсия.

По информации Аксенова, было эвакуировано 3 тыс. человек. Он добавил, что ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

После этого в Джанкойском районе был введен режим ЧС регионального характера. Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.