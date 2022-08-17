Разрывы боеприпасов на военном складе в Крыму прекратились

В воинской части в Джанкойском районе Республики Крым в среду, 17 августа, прекратились разрывы боеприпасов. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.

«Да, все спокойно», — отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Утром во вторник произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, было эвакуировано 3 тыс. человек. Он добавил, что ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

В Минобороны России инцидент назвали диверсией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту.

Также, по информации Аксенова, в Джанкойском районе полуострова уже восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.