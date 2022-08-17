В МИД РФ заявили о «колоссальных темпах» роста товарооборота России и КНР

Товарооборот России и Китая в 2022 году растет колоссальными темпами. Об этом в среду, 17 августа, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка $140 млрд. В этом году он растет колоссальными темпами. У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального — в различных сферах и секторах», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Он также подчеркнул, что еще одним перспективным партнером для России является Индия. По его словам, оттуда РФ получает целый комплекс необходимых товаров.

7 августа главное таможенное управление КНР сообщило, что объем торговли Китая и России за первые семь месяцев текущего года вырос на 29% в годовом исчислении и составил $97,71 млрд. Отмечалось, что Россия нарастила экспорт в Китай на 48,8%, до $61,45 млрд.

До этого, 5 августа, торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский рассказал, что роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок. По его словам, по итогам года Россия и Китай могут достичь показателя $185–190 млрд в двусторонней торговле.

1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами.