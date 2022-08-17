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Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины

Главком ВСУ Залужный заявил о тяжелом положении Украины из-за российской артиллерии
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный констатировал тяжелое положение на фронте для украинских военных. Об этом во вторник, 16 августа, он написал в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наступать по всей линии фронта, осуществляя около 700-800 обстрелов украинских позиций ежедневно. Для этого, по его словам, российские военные расходуют от 40 до 60 тыс. снарядов.

Залужный также уточнил, что основные усилия сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области.

«Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка — Пески — Марьинка», — говорится в сообщении.

Между тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 17 августа сообщил, что боевой потенциал украинской армии уничтожен, российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада. Он указал на большое количество наемников в ВСУ из Британии и Польши. Также он обратил внимание на постоянные поставки западного вооружения Киеву.

Ранее, 15 августа, подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Киев оказался в патовой ситуации, из которой нет выхода, поражение Украины в конфликте неизбежно.

Накануне пленный командир украинского нацформирования «Кракен» заявил, что считает, что у Украины нет возможности победить российскую армию. При этом транслируемая украинским телевидением информация о силе украинских военных является лишь частью информационной войны.

До этого, 13 августа, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что в рядах ВСУ царит хаос. Военнослужащие е получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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