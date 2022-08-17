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Япония в июле возобновила импорт российской нефти

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Япония в июле вновь стала импортировать нефть из России. Однако ее объем сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в министерстве финансов Японии.

До этого, в июне, Токио свел импорт нефти из России до нуля. За период с января по июнь этого года объем импорта по этому направлению снизился на 21,7% по сравнению с аналогичным временным промежутком годом ранее.

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Кроме этого, падение импорта в июле этого года по сравнению с этим же месяцем 2021 года наблюдается по таким позициям, как уголь — 40,1%, руда — 84,9%, зерновые — 73,1%, овощи — 60,6%. В то же время импорт рыбы и рыбной продукции вырос на 21,7%.

При этом наибольший рост экспорта товаров из Японии в Россию в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечен по таким позициям, как медицинская продукция — 154,1%, металлопродукция — 64,2%. Вместе с этим на 81,1-99,9% упал экспорт техники. В частности, аудио- и видеоаппаратуры. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле снизился на 21,5%, а запчастей к ним — на 70,2%.

Сокращение экспорта из Японии в РФ продолжается на фоне японских санкций, введенных в ответ на специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что ряд японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору.

Указ президента РФ Владимира Путина о создании общества с ограниченной ответственностью (ООО), которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), был обнародован 30 июня.

На новость о смене оператора нефтегазового проекта японцы отреагировали резко. При этом Япония заявила о планах сохранить права на участие в «Сахалине-2». Указывалось, что в Токио знают о распоряжении правительства РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

8 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил «Известиям», что Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1».

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