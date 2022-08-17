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В Турции опровергли сообщения о начавшейся операции в Сирии

Глава МВД Турции опроверг сообщения о начавшейся операции на севере Сирии
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Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan
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Объявления турецких мечетей Каркамышского района Газиантепа о том, что в северном регионе Сирии началась инициированная Турцией антитеррористическая операция, ложны. Об этом сообщает 17 августа Aydinlik со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.

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«Некоторое время назад мы говорили с губернатором, что из мечети было сделано запоздалое объявление. Такого комендантского часа нет. Есть только небольшое предупреждение. Было возмутительным подобное заявлением», — сказал он.

По данным издания, мечети распространили информацию о том, что воздушное пространство Газиантепа очищено от гражданской авиации. Между тем, военные самолеты, принадлежащие вооруженным силам Турции, продолжают летать над сирийской провинцией Алеппо.

Накануне минобороны Сирии сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по военным объектам около Алеппо, в результате чего погибли трое сирийских военных, еще шесть получили ранения.

О том, что военные Турции собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня. При этом даты начала операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

В течение полутора месяцев вопрос операции стоял на повестке. Так, 22 июня посол САР в Москве Рияд Хаддад заявил, что военная операция Турции на севере Сирии нарушит все существующие соглашения астанинского формата. Диплот подчеркнул, что сирийское государство имеет полное право противостоять турецким атакам на суверенитет Сирии всеми законными способами.

Сирийская тема поднималась и во время визита президента России Владимира Путина в Сочи для переговоров с турецким коллегой. Турецкий лидер назвал справедливым подход президента России к решению сирийского вопроса. Эрдоган заявил, что Путин всегда будет с Турцией в вопросах борьбы с терроризмом.

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