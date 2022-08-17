МИД РФ назвало фейком статью WSJ о «воровстве» Россией энергии с ЗАЭС

Американские СМИ продолжают распространять дезинформацию вокруг происходящего на Запорожской АЭС (ЗАЭС), так Wall Street Journal (WSJ) необоснованно обвинил Россию в «воровстве» украинской энергии. Об этом заявили во вторник, 16 августа, в МИД РФ.

По данным ведомства, к выводу о том, что Россия стремится «аннексировать» энергопотоки, «отрезать» украинских потребителей от ЗАЭС, затем «выгодно продать» высвободившиеся объемы электроэнергии, уточнили во внешнеполитическом ведомстве, журналистам Wall Street Journal помогли прийти официальные лица Киева, сотрудники станции, а также некие эксперты в области ядерной энергетики.

Кроме того, в МИДе назвали подобное умозаключение фантастическим, уточнив, что подобные действия со стороны Москвы лишь дополнительно дестабилизировали бы ситуацию на энергорынках.

«Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом Wall Street Journal достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания», — добавили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что украинские военные обстреливают станцию и прилегающие к ней территории. Именно ВСУ подвергают ядерной опасности Украину и всю Европу.

Ранее в этот день стало известно, что военные Вооруженных сил Украины обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС. При этом один из снарядов упал вблизи бочек с ядерными отходами. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, попадание снаряда или ракеты РСЗО непосредственно в бочки приведет к нарушению целостности хранилища и какое-то количество ядерных отходов попадет в окружающую среду.

18 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

При этом, как заявил постпред РФ при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов, ситуация на Запорожской атомной электростанции вызывает большую тревогу именно из-за позиции Запада. Он уточнил, что Запад предпочитает умалчивать факты обстрелов станции со стороны ВСУ.

Накануне более 40 государств призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. В их число вошли все страны Евросоюза, а также США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Япония. По их оценке, РФ своими действиями якобы нарушает принципы безопасности, которые обязаны соблюдать все члены МАГАТЭ.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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