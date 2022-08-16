Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны назвало провокацией заявку Лондона на пролет самолета RC-135 над РФ
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19
Мир
Фермеры во Франции потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи
Мир
Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом
Армия
В России готовы совместно с другими странами производить Су-75
Экономика
Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с марта
Мир
Постпред РФ Ульянов выразил тревогу в связи с ситуацией на ЗАЭС из-за позиции Запада
Мир
В Генштабе заявили об инициированных США потрясениях на Ближнем Востоке и в Африке
Мир
В ГРУ заявили о намерении США выделить Киеву еще $4,5 млрд
Мир
Власти Литвы усомнились в возможности запретить выдачу шенгена россиянам
Мир
ВСУ снова ударили из артиллерии по Энергодару
Экономика
В России не зафиксировали массового ввоза машин по параллельному импорту
Сюжет:

Постпред РФ Ульянов выразил тревогу в связи с ситуацией на ЗАЭС из-за позиции Запада

Постпред РФ Ульянов: ситуация на ЗАЭС вызывает большую тревогу из-за позиции Запада
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает большую тревогу из-за позиции Запада. Об этом во вторник, 16 августа, заявил «РИА Новости» постпред РФ при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов.

Смирный атом: смогут ли эксперты МАГАТЭ попасть на Запорожскую АЭС
Удары по объектам станции могут привести к катастрофе, по масштабам сопоставимой с Чернобыльской

Он добавил, что западные страны в своем заявлении по ЗАЭС даже не упомянули о фактах обстрелов станции. Такая позиция, по его мнению, побудит Киев продолжить наносить удары по объекту.

Накануне более 40 государств призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. В их число вошли все страны Евросоюза, а также США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Япония. По их оценке, РФ своими действиями якобы нарушает принципы безопасности, которые обязаны соблюдать все члены МАГАТЭ.

Ранее, 11 августа, на заседании Совета Безопасности ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Он отметил ухудшение ситуации в районе станции и призвал стороны прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС, а также допустить на нее сотрудников международного агентства.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары ВСУ по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских Вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Тогда же появилась информация, что киевские власти в ближайшее время проведут специальную операцию по подрыву Запорожской АЭС. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье.

5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022