Постпред РФ Ульянов выразил тревогу в связи с ситуацией на ЗАЭС из-за позиции Запада

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает большую тревогу из-за позиции Запада. Об этом во вторник, 16 августа, заявил «РИА Новости» постпред РФ при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов.

Он добавил, что западные страны в своем заявлении по ЗАЭС даже не упомянули о фактах обстрелов станции. Такая позиция, по его мнению, побудит Киев продолжить наносить удары по объекту.

Накануне более 40 государств призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. В их число вошли все страны Евросоюза, а также США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Япония. По их оценке, РФ своими действиями якобы нарушает принципы безопасности, которые обязаны соблюдать все члены МАГАТЭ.

Ранее, 11 августа, на заседании Совета Безопасности ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Он отметил ухудшение ситуации в районе станции и призвал стороны прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС, а также допустить на нее сотрудников международного агентства.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары ВСУ по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских Вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Тогда же появилась информация, что киевские власти в ближайшее время проведут специальную операцию по подрыву Запорожской АЭС. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье.

5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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