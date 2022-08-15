Постпред РФ Ульянов назвал заявление 40 стран по ЗАЭС пропагандистским

Заявление 40 стран по Запорожской АЭС ангажировано, его выводы могут лишь побудить Киев к дальнейшим обстрелам станции. Об этом 15 августа заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

То, что в документе не упоминаются регулярные обстрелы АЭС, он назвал поразительным.

«Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом пусть даже в нейтральном ключе — этого нет», — сказал Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, из этого можно сделать вывод, что данное заявление не имеет никакого отношения к реальной политике и носит пропагандистский характер.

«Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, более того, получилось вредно, потому что отсутствие даже упоминания обстрелов, по сути дела, поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции», — отметил постпред РФ.

Ульянов предположил, что миссия под руководством МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет прорабатываться в ближайшее время.

«Этот процесс непростой, особенно с учетом того, что Украина и ее западные покровители выдвигают целый ряд предварительных условий, которые могут оказаться в конечном счете непреодолимыми. Для нас самое главное — обеспечить абсолютную безопасность международной миссии», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики на протяжении часа ведут массированный огонь из артиллерийских установок по Энергодару. Зафиксированы взрывы у Запорожской АЭС.

Накануне более 40 государств призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. В их число вошли все страны Евросоюза, а также США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Япония. По их оценке, РФ своими действиями якобы нарушает принципы безопасности, которые обязаны соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В то же время Энергодар вновь подвергся обстрелам ВСУ. МИД РФ многократно указывал на то, что лицемерие стран Запада и продолжающиеся обстрелы станции украинскими войсками подводят мир к катастрофе посерьезнее чернобыльской.

Приазовская часть Запорожья была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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