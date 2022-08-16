Эксперт объяснил стратегическую важность Черноморского побережья Украины

Военный эксперт Никита Буранов во вторник, 16 августа, в беседе с «Известиями» оценил стратегическую важность Черноморского побережья Украины для России.

По мнению специалиста, логика развития событий специальной военной операции России по защите Донбасса подразумевает занятие всего Черноморского побережья Украины.

«Это лишит противника выхода к морю, а это и зерновая сделка, которая сейчас происходит на наших глазах. Будь все побережья под нашим контролем, вся сделка бы осуществлялась нашими руками. Если дойти до города Измаил (юго-западная часть Украины), это выход к территориям Приднестровья. Напомню, на территории Приднестровья находится один из крупнейших в мире и Европе доставшийся в наследство от советской армии склад вооружения, который нам был бы полезен», — подчеркнул эксперт.

По словам Буранова, потеря Украиной Черноморского побережья будет означать для страны прекращение своего существования, так как она лишится всей ресурсно-сырьевой базы, основного количества производственных предприятий и даже населения.

«Это критически необходимо, без этого невозможно закончить спецоперацию», — заключил он.

Ранее обозреватель National Interest Илья Тимченко написал в своей статье, что потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический удар по Киеву. В издании предположили, что Киев может столкнуться с проблемой экспорта своей продукции. Кроме того, там происходит добыча полезных ископаемых.

До этого, 22 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные не станут пользоваться в военных целях тем, что порты Украины в Черном море будут открыты и разминированы для вывоза продовольствия.

Между тем американская газета The Times 19 июля опубликовала интервью, в котором замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о планах Украины по уничтожению Черноморского флота России с помощью западного оружия, а также по «возвращению» Крыма. По его словам, ВСУ уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный. Замминистра обороны Украины подчеркнул, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать как государство.

В этот же день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» назвала планы Гаврилова по уничтожению Черноморского флота РФ и «возвращению» Крыма слишком амбициозными.

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк также заявил, что заявление Гаврилова о планах страны «атаковать» Черноморский флот РФ и вернуть Крым являются чем-то «из разряда фантастики».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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