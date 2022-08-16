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Эксперт объяснил стратегическую важность Черноморского побережья Украины

Военный эксперт Буранов: без Черноморского побережья Украина фактически прекратит свое существование
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Фото: РИА Новости/Денис Петров
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Военный эксперт Никита Буранов во вторник, 16 августа, в беседе с «Известиями» оценил стратегическую важность Черноморского побережья Украины для России.

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По мнению специалиста, логика развития событий специальной военной операции России по защите Донбасса подразумевает занятие всего Черноморского побережья Украины.

«Это лишит противника выхода к морю, а это и зерновая сделка, которая сейчас происходит на наших глазах. Будь все побережья под нашим контролем, вся сделка бы осуществлялась нашими руками. Если дойти до города Измаил (юго-западная часть Украины), это выход к территориям Приднестровья. Напомню, на территории Приднестровья находится один из крупнейших в мире и Европе доставшийся в наследство от советской армии склад вооружения, который нам был бы полезен», — подчеркнул эксперт.

По словам Буранова, потеря Украиной Черноморского побережья будет означать для страны прекращение своего существования, так как она лишится всей ресурсно-сырьевой базы, основного количества производственных предприятий и даже населения.

«Это критически необходимо, без этого невозможно закончить спецоперацию», — заключил он.

Ранее обозреватель National Interest Илья Тимченко написал в своей статье, что потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический удар по Киеву. В издании предположили, что Киев может столкнуться с проблемой экспорта своей продукции. Кроме того, там происходит добыча полезных ископаемых.

До этого, 22 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные не станут пользоваться в военных целях тем, что порты Украины в Черном море будут открыты и разминированы для вывоза продовольствия.

Между тем американская газета The Times 19 июля опубликовала интервью, в котором замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о планах Украины по уничтожению Черноморского флота России с помощью западного оружия, а также по «возвращению» Крыма. По его словам, ВСУ уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный. Замминистра обороны Украины подчеркнул, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать как государство.

В этот же день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» назвала планы Гаврилова по уничтожению Черноморского флота РФ и «возвращению» Крыма слишком амбициозными.

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк также заявил, что заявление Гаврилова о планах страны «атаковать» Черноморский флот РФ и вернуть Крым являются чем-то «из разряда фантастики».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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