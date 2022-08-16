Украине предрекли последствия при потере доступа к Черному морю

Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации по защите Донбасса нанесет катастрофический удар по Киеву. Об этом 14 августа написал обозреватель National Interest Илья Тимченко.

«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», — написал он.

В издании предположили, что Киев может столкнуться с проблемой экспорта своей продукции. Кроме того, там происходит добыча полезных ископаемых.

Отмечается, что потеря доступа к Черному морю может привести к проблемам с поставками голубого топлива в Румынию.

«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», — говорится в материале.

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