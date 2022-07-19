В Киеве пообещали уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым

Украина готовится уничтожить Черноморский флот России поставленным Западом оружием и вернуть Крым. Об этом заявил 19 июля заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times.

Он отметил, что украинские войска наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, чтобы начать штурм.

По словам Гаврилова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный. Представитель минобороны Украины подчеркнул, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать как государство.

17 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал, в свою очередь, самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он отметил, что мост охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой. Он также предупредил, что если Киев и нанесет удар по мосту, то его будет ждать «возмездие».

16 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что поставляемые на Украину США и Евросоюзом ракеты могут «могут прилететь к своим владельцам обратно».

В тот же день представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.

При этом только 15 июля украинский министр обороны Алексей Резников убеждал, что Киев обязался не применять переданное Западом высокоточное оружие для ударов по российской территории.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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