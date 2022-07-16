В ГД указали на возможность прилета «обратно» поставляемых Киеву ракет

Поставляемые на Украину США и Евросоюзом ракеты могут ударить по своим изначальным владельцам. Об этом 16 июля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, «США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться».

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) комплексов NASAMS, сославшись на то, что он не «ракетчик», а адвокат, юрист. Однако Резников подчеркнул, что быстро учится, и узнает все о NASAMS в деталях.

Ранее, 1 июля, пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон отправит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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