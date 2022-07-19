В Совфеде оценили планы Украины по уничтожению Черноморского флота РФ

Планы заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова по уничтожению Черноморского флота РФ и «возвращению» Крыма слишком амбициозны, заявила во вторник, 19 июля, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями».

Как отметила политик, «украинский театр абсурда» заключается в том, что в стране решение «об уничтожении Черноморского флота России» принимает не президент и даже не министерство обороны, а «замминистра обороны, некто Гаврилов», причем заявление делается для американского СМИ.

«Комичность ситуации добавляет заявление Гаврилова, жалующегося на отсутствие вооружения. То есть Украина еще пока не готова к открытой схватке, но Россию и Крым как ее часть всё-таки собралась победить», — добавила Ковитиди.

При этом сенатор напомнила, что переданные Украине американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS оснащены снарядами, которые могут стрелять не более чем на 80 км.

«Но мы прекрасно понимаем, что даже если в Киев Пентагоном будут направлены HIMARS [с еще большей дальностью], в заданных параметрах эти вооружения не могут быть угрозой Крыму, а тем более Черноморскому флоту. Что касается расстояний, то от Одессы до Керчи по прямой 461 км, а от от Очакова до Керчи 405 км. Одолеть это расстояние HIMARS не сможет, а ближе к Крымскому мосту у Украины ничего уже и не осталось», — подчеркнула Ковитиди.

По мнению сенатора, в нынешних условиях Украине нельзя ставить такие амбициозные цели.

Ранее в этот день американская газета The Times опубликовала интервью, в котором Гаврилов заявил о планах Украины по уничтожению Черноморского флота России с помощью западного оружия, а также по «возвращению» Крыма. По словам Гаврилова, вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный. Представитель минобороны Украины подчеркнул, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать как государство.

17 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал, в свою очередь, самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он отметил, что переправа охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой. Парламентарий также предупредил, что если Киев и нанесет удар по мосту, то его будет ждать «возмездие».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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