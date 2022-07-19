В Госдуме прокомментировали планы Украины по уничтожению Черноморского флота РФ

Заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова о планах страны «атаковать» Черноморский флот РФ и вернуть Крым являются чем-то «из разряда фантастики». Об этом во вторник, 19 июля, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

«Все подобные заявления и угрозы украинских горе-стратегов — из разряда фантастики. <...> Если брать принцип украинских властей, что война должна продолжаться до последнего украинца, то такой приказ он отдать и сможет, но больше чем уверен, что, получив этот приказ, ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), понимая, что их посылают на верную смерть, скорее пойдут на Киев», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, сам Гаврилов уже продумал, в какую западную страну он сбежит при таком исходе событий. Черняк также отметил, что замглавы украинского дипломатического ведомства напоминает хвастливого зайца, который храбрится только тогда, когда рядом нет никакой опасности.

Ранее в этот день американская газета The Times опубликовала интервью, в котором Гаврилов заявил о планах Украины по уничтожению Черноморского флота России с помощью западного оружия, а также по «возвращению» Крыма. По словам Гаврилова, ВСУ уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный. Замминистра обороны Украины подчеркнул, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать как государство.

В свою очередь сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» назвала театром абсурда планы Киева по уничтожению Черноморского флота РФ. При этом сенатор напомнила, что переданные Украине американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS оснащены снарядами, которые могут стрелять не более чем на 80 км.

17 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность». Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал, в свою очередь, самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он отметил, что переправа охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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