Уровень годовой инфляции в Болгарии превысил 17%

Уровень годовой инфляции в Болгарии составил 17,3%. Об этом 16 августа сообщил Национальный статистический институт Болгарии, отмечает телеканал BNT.

Этот рост цен является рекордным. За июль самый большой рост цен зафиксирован в сфере культуры и развлечений. Подорожали также жилье, топливо, электричество, рестораны и гостиницы.

Так, рост цен в сфере развлечений и культуры составил 7,4%, жилье и коммунальные услуги прибавили в цене 5,2%, на 1,2% стали дороже рестораны и гостиницы. Наибольшее снижение цен отмечено в магазинах одежды и обуви, сфере транспорта, продуктов питания и безалкогольных напитков.

Инфляция с начала года (июль 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го) составила 11,3%, а среднегодовая инфляция с августа 2021 года по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее составила 0,5%.

На рост цен в странах мира повлияли ситуация на Украине и последующие антироссийские санкции, уничтожившие, в частности. логистические цепочки. Также на рост инфляции оказало влияние снижение поставок российского газа в Европу, вызванное ограничениями.

Так, 9 августа сообщалось, что ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7%, а число занятых сократится примерно на 240 тыс. человек. 8 августа глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что по крайней мере треть населения Германии с низкими доходами не сможет оплачивать растущие расходы на электроэнергию.

3 августа издание The Guardian рассказало, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок.

В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.