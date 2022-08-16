Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны подписало контракт на поставку системы ПВО С-500 в войска
Мир
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Мир
Китай призвал одуматься сторонников независимости Тайваня
Экономика
Швейцарский производитель шоколада Lindt заявил об уходе с российского рынка
Мир
Китай направил пять военных кораблей и 17 самолетов в сторону Тайваня
Экономика
IKEA ликвидирует управлявшую магазинами в России компанию
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на военном складе в Крыму
Мир
В Великобритании расконсервируют крупнейшее газохранилище
Мир
Движение на российско-эстонской границе возобновлено
Туризм
Финляндия сократит число выдаваемых россиянам турвиз в 10 раз с 1 сентября
Мир
В МИД Украины усомнились в единстве ЕС по вопросу запрета на въезд для россиян
Общество
Аксенов заявил о сокращении маршрутов поездов в Крым из-за ЧП под Джанкоем

Литва подпишет с США договор на поставку РСЗО HIMARS

0
Фото: Global Look Press/AFLO
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Литвы планируют наступающей осенью подписать договор с Вашингтоном о поставках ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соглашение анонсировал во вторник, 16 августа, литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Северное влияние: разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами альянса не позднее июня 2023 года

«Этой осенью получится подписать договор с представителями США о поставках в Литву знаменитых HIMARS. У эстонцев договор уже есть, поскольку мы вместе этот проект продвигали. Эстонцы начали раньше, и у них уже есть. У нас это соглашение будет на пару месяцев позже, но поставка все равно начнется одновременно», — заявил Анушаускас.

17 июля глава Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар выразил надежду на получение от американского производителя РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним к концу 2025 года.

Соединенные Штаты уже снабдили этими РСЗО Украину. Так, 17 июля жители Стаханова в Донецкой Народной Республике назвали обстрелы города из HIMARS «кромешным адом».

15 июля Госдеп США одобрил продажу Норвегии ракет класса «воздух–воздух» AIM-120. Всего американская сторона поставит Осло 269 ракет AIM-120 различных серий, а также захватные учебные ракеты, техническую документацию и вспомогательное оборудование для обслуживания вооружения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022