Литва подпишет с США договор на поставку РСЗО HIMARS

Власти Литвы планируют наступающей осенью подписать договор с Вашингтоном о поставках ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соглашение анонсировал во вторник, 16 августа, литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Этой осенью получится подписать договор с представителями США о поставках в Литву знаменитых HIMARS. У эстонцев договор уже есть, поскольку мы вместе этот проект продвигали. Эстонцы начали раньше, и у них уже есть. У нас это соглашение будет на пару месяцев позже, но поставка все равно начнется одновременно», — заявил Анушаускас.

17 июля глава Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар выразил надежду на получение от американского производителя РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним к концу 2025 года.

Соединенные Штаты уже снабдили этими РСЗО Украину. Так, 17 июля жители Стаханова в Донецкой Народной Республике назвали обстрелы города из HIMARS «кромешным адом».

15 июля Госдеп США одобрил продажу Норвегии ракет класса «воздух–воздух» AIM-120. Всего американская сторона поставит Осло 269 ракет AIM-120 различных серий, а также захватные учебные ракеты, техническую документацию и вспомогательное оборудование для обслуживания вооружения.