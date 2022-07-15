Госдепартамент одобрил продажу ракет AIM-120 Норвегии

Государственный департамент США одобрил продажу Норвегии ракет класса «воздух-воздух» AIM-120. Такое заявление 15 июля опубликовало Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны США на своем официальном сайте.

Всего американская сторона поставит Осло 269 ракет AIM-120 различных серий, а также захватные учебные ракеты, техническую документацию и вспомогательное оборудование для обслуживания вооружения.

Подрядчиком по этому заказу станет аризонская компания Raytheon Missile Systems, уточняет ведомство.

Необходимость подобной поставки в агентстве обосновали требованием «повысить безопасность союзника по НАТО».

Ранее, 3 июля, стало известно о том, что в финском городе Лаппеэнранта, находящемся в области Южная Карелия, предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО.

Мэр города Киммо Ярву выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс подарит Южной Карелии надежду, в частности, поможет создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

В конце июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. Здесь в том числе, по его словам, планируется создать склады вооружений.