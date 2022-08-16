Финляндия сократит число выдаваемых россиянам турвиз в 10 раз с 1 сентября

Финляндия сократит число выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз с 1 сентября. Об этом 16 августа заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, на своем сайте сообщила газета Hs.

В настоящее время Финляндия обрабатывает около тысячи заявлений на получение визы ежедневно, поэтому количество обработанных заявлений сократится примерно до сотни.

По словам Хаависто, решение принято, после того, как правительство и парламентские группы обсудили в ограничение выдачи российских виз по предложению МИД.

Сокращение количества виз планируется реализовать за счет сокращения доступного времени обработки заявлений на получение виз. Доступное время выделяется для обработки виз, подаваемых по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Также правительство Финляндии разработает новый тип национальной гуманитарной визы, с которыми гражданским активистам и журналистам станет легче ездить в страну.

«Этот недостаток уже проявился в случае с Афганистаном, когда наша помощь женщинам-журналистам, работавшим там, были очень ограничены по сравнению со странами, где использовалась такая национальная гуманитарная виза. Проблема снова встала в дни конфликта на Украине», — заявил Хаависто.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее во вторник, что сомневается в единодушии Евросоюза по вопросу отмены туристических виз на въезд для россиян.

15 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о том, что не поддерживает предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

В тот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».